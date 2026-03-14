Почему Кубу охватили протесты и что там происходит

Почему Кубу охватили протесты и что там происходит17
- 14.03.2026, 22:24
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Минус еще один союзник Путина?
На Кубе, которая есть союзником России, вспыхнули антиправительственные протесты. Люди митингуют на улицах и жгут офисы коммунистической партии.
Об этом сообщает Ciber Cuba. Отмечается, что города Кубы охватили протесты из-за сложной ситуации в стране.
Уже несколько недель наблюдаются отключение света и дефицит продуктов. В некоторых районах люди были без электричества по 20 часов. На фоне нарастающего кризиса кубинцы вышли на улицы.
Известно, что в городе Морон демонстранты подожгли здание Компартии. Во время инцидента один парень получил огнестрельное ранение в бедро. Выстрел произвел один из сотрудников полиции. Кубинские спецназовцы также использовали собак для разгона демонстрантов, пишет «Телеграф».
Почему кризис в стране усилился
Ухудшение ситуации с нефтепродуктами возникло после операции США в Венесуэле, после чего страна фактически осталась без одного из главных партнеров. Этот дефицит оказал влияние и на другие рынки и пищевую промышленность. Кроме того, в марте 2026 года произошла большая авария на крупнейшей теплоэлектростанции Antonio Guiteras в провинции Матансас, из-за чего миллионы людей остались без света.
Последствия аварии не ликвидировали до сих пор, что привело к массовым отключениям по 20 часов. Люди недовольны действиями правительства, которое по их мнению привело к одному из самых глубоких кризисов в стране за последние десятилетия.
Добавим, что на фоне протестов власти Кубы подтвердили начало переговоров с США, которые усилили экономическое давление на остров.
Как Куба связана с Россией
Куба — это социалистическое государство с коммунистическим режимом, который установился после революции 1959 года и властвует до сих пор. С этого времени страну активно поддерживал СССР, а после его развала продолжила Россия. С 60-х советские власти экономически поддерживали республику, покупая у нее сахарные тростники, табак и нефть.
В 1961 году при участии Кубы мир фактически оказался на грани ядерной войны. Этот период называют Карибским кризисом, который был конфликтом между США и СССР из-за размещения ядерного оружия на территории республики.
С 1991 года, после распада СССР, Россия и Куба сотрудничают в сферах энергетики, военной, туризме и финансах. Чтобы поддержать страну Кремль, даже простил Кубе немалую часть долга СССР — десятки миллионов долларов.
При этом Россия не прилагает никаких усилий, чтобы помочь Кубе справиться с кризисом и поддержать действующую власть. Что и неудивительно, учитывая, что после начала операции США и Израиля против Ирана, партнера Кремля, Москва лишь выражала обеспокоенность. Никаких действий Путин не предпринял для помощи союзнику. Вполне логично, что Куба тоже не получит должной поддержки.