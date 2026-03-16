Атака на Москву: сообщается о сотнях БПЛА

Атака на Москву: сообщается о сотнях БПЛА10
- 16.03.2026, 12:51
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Неспокойные выходные в столице РФ.
В течение 14–15 марта столица России, Москва, подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом 16 марта сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.
По его словам, за два дня силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 250 дронов на подлете к городу. Собянин поблагодарил ПВО за работу и отметил, что в ночь на 16 марта он 14 раз объявлял о сбитых беспилотниках.
Минобороны России также заявило об уничтожении 145 БПЛА ночью. Наибольшее число сбито над Московской областью – 53, из которых 46 направлялись в сторону Москвы.
Другие регионы с зафиксированными перехватами:
Брянская область – 38 дронов
Ярославская – 11
Калужская – 8
Смоленская – 7
Ростовская – 6
Ульяновская – 5
Тверская – 4
Воронежская и Костромская – по 3
Волгоградская – 2
Краснодарский край – 1
Саратовская область – 1
Таким образом, атака охватила несколько регионов, при этом основная цель, по сообщениям российских властей, оставалась Москвой.