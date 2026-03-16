Атака на Москву: сообщается о сотнях БПЛА 10 16.03.2026, 12:51

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Коллаж: Focus.ua

Неспокойные выходные в столице РФ.

В течение 14–15 марта столица России, Москва, подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом 16 марта сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

По его словам, за два дня силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 250 дронов на подлете к городу. Собянин поблагодарил ПВО за работу и отметил, что в ночь на 16 марта он 14 раз объявлял о сбитых беспилотниках.

Минобороны России также заявило об уничтожении 145 БПЛА ночью. Наибольшее число сбито над Московской областью – 53, из которых 46 направлялись в сторону Москвы.

Другие регионы с зафиксированными перехватами:

Брянская область – 38 дронов

Ярославская – 11

Калужская – 8

Смоленская – 7

Ростовская – 6

Ульяновская – 5

Тверская – 4

Воронежская и Костромская – по 3

Волгоградская – 2

Краснодарский край – 1

Саратовская область – 1

Таким образом, атака охватила несколько регионов, при этом основная цель, по сообщениям российских властей, оставалась Москвой.

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