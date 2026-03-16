Москву атаковали десятки украинских дронов

Москву атаковали десятки украинских дронов2
- 16.03.2026, 9:00
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Налет БПЛА длился все выходные.
Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в ночь на понедельник ПВО уничтожила 38 украинских БПЛА.
При этом, по информации Собянина, днем 15 марта над Москвой было сбито еще 54 беспилотника.
Отметим, вооруженные силы Украины в выходные 14–15 марта массированно атаковали Москву.
Примерно с 12:30 субботы по 11:30 воскресенья на подлете к российской столице было сбито 95 беспилотников, следует из сообщений мэра Сергея Собянина. 30 дронов силы ПВО перехватили после полуночи. Росавиация вводила ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Они возобновили работу в штатном режиме после 11:30. На тот момент было задержано 37 рейсов: 17 — во Внуково, 13 — в Домодедово и семь — в Шереметьево.
Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной с начала года.