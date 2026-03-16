«Яндекс» начал массовые увольнения 5 16.03.2026, 17:13

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Российский IT-гигант сокращает сотрудников на фоне ухудшения ситуации в экономике.

Российский интернет-гигант «Яндекс» готовит волну увольнений сотрудников и может закрыть ряд бизнес-направлений в этом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкие к компании источники.

По их словам, несколько сотен человек планируется сократить в одном из ключевых направлений — «Поисковые сервисы и ИИ», которое приносит «Яндексу» каждый третий рубль выручки.

Источник «Ъ» объясняет решение «плохими финансовыми результатами». Хотя в целом по группе «Яндекс» в четвертом квартале прошлого года выручка увеличилась на 28%, до 436 млрд рублей, в сегменте поиска ее рост оказался в 7 раз ниже — лишь 4%.

При этом, согласно опубликованной в феврале отчетности, половина из 12 ключевых направлений бизнеса «Яндекса» оказались убыточными: с отрицательной EBITDA (убытком до налогов, процентов и амортизации) работали, в частности, сегменты «электронная коммерция» (-8,163 млрд рублей за 4 квартал), «доставка» (-2,377 млрд рублей), «финансовые сервисы» (-459 млн рублей), «Свои плюсы» (-1,664 млрд рублей), а также сегмент «автономные технологии» (-4,888 млрд рублей).

Сейчас большинство IT-компаний сокращают затраты, причем это касается не только оптимизации штатов, но других расходов, говорит директор по персоналу ГК «КОРУС Консалтинг» Дарья Цирулева. По ее оценке, крупные игроки сократили расходы на 10-15% из-за «нестабильной ситуации в экономике». «На рынке стало меньше денег», — констатирует Цирулева: в результате бизнес инвестирует только в те IT-проекты, которые быстро окупаются.

По словам источника «Ъ» в IT-отрасли, бигтех-компании в этом году могут сократить до 20% избыточного персонала: в ряде подразделений найм остановится, а в другие «пойдут под нож» — и будут либо ликвидированы, либо утратят самостоятельность.

Спрос на айтишников, который фиксировался в последние годы и взвинтил зарплаты в секторе до сотен тысяч рублей, также идет на спад. Согласно опросу, который провели PurpleSchool и PR-агентство Glava, в прошлом году 22% IT-специалистов столкнулись с увольнениями, а более четверти — 26% — опасаются, что с ними это случится в ближайшее время.

Спрос на айтишников упал на 10-15%, подтверждает Цирулева: отрасль прошла стадию «перегрева» в 2022–2023 годах, когда наблюдался пик миграции с иностранного софта на отечественный.

В целом по стране 25% российских работодателей в 2025 год сократили штат на фоне резкого замедления экономики. У 51% компаний, принявших такое решение, численность сотрудников снизилась на 11–20%, еще у 18% — на 21–30%. Основной причиной сокращений стали финансовые трудности, о чем заявили 66% работодателей, показал опрос Get experts.

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