Трамп отчитался о первых итогах войны с Ираном 16.03.2026, 20:05

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

США нанесли удары по более чем 7 тысяч целей по всей стране.

С начала конфликта с Ираном Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 7 тыс. целей по всей стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, целями ударов были в основном военные и коммерческие объекты. Президент вновь упомянул иранский остров Харк, заявив, что США «буквально уничтожили» все на нем кроме нефтяных объектов. Тем не менее, он допустил возможность нанесения таких ударов в будущем.

«Мы оставили трубы. Мы не хотели этого делать, но мы это сделаем, мы можем сделать это в течение пяти минут», — сказал Трамп.

По его словам, этих районов США избегали сознательно «с целью когда-нибудь восстановить эту страну».

«Думаю, мы поступили правильно, но это может измениться», — добавил политик.

Также были уничтожены все иранские суда для минирования, а у Ирана «осталось не так много ракет», заявил Трамп.

Говоря о перебоях с поставками нефти и другого топлива через Ормузский пролив, который Иран перекрыл после начала конфликта, Трамп отметил, что в США через это транспортную артерию импортируется менее 1% нефти.

Вместе с тем он признал, что другие государства, в том числе союзные Вашингтону Япония и Южная Корея зависят от поставок через него гораздо больше. Поэтому США хотят, чтобы они направили свои силы и помогли с обеспечением безопасного судоходства через пролив, сказал Трамп.

Президент США осудил союзников, которые отвергли его призывы направить суда к Ормузскому проливу в рамках совместной миссии по обеспечению безопасности. Он заявил об их недостаточной лояльности к США, несмотря на то, что они десятилетиями получали американскую поддержку в области безопасности. Ранее американскому президенту отказали Германия, Швеция и Финляндия, The Telegraph утверждала, что ту же позицию заняла и Великобритания.

Однако «многие страны», по словам Трампа, уведомили его, «что они уже в пути». О каких государствах он говорит, президент США не уточнил.

Трамп назвал потенциальную военно-морскую миссию «чем-то совсем незначительным», даже несмотря на то, что Иран продолжает атаковать танкеры. Он заверил, что знал, что союзники не окажут Соединенным Штатам поддержку.

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