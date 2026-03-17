Начался стресс-тест для Китая 6 17.03.2026, 15:03

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Пекин импортирует около 70% потребляемой нефти.

Эскалация конфликта вокруг Ирана ставит под вопрос устойчивость энергетической модели Китая, однако пока что Пекину удается сохранять относительную стабильность благодаря диверсификации поставок и внутренней перестройке энергетического сектора, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на активный импорт нефти, Китай примерно на 80–85% обеспечивает себя энергией самостоятельно. Нефть составляет менее пятой части энергобаланса страны, уступая углю и быстро растущим возобновляемым источникам. Тем не менее зависимость от внешних поставок по-прежнему значительна: около 70% потребляемой нефти импортируется, при этом свыше половины приходится на страны Ближнего Востока.

Особое значение имеет Иран, на который, по оценкам, приходится до 13% китайского нефтяного импорта. Большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив — ключевую артерию мировой энергетики. Возможное перекрытие пролива или атаки на суда уже приводят к росту цен и сбоям поставок.

Эксперты выделяют три главных риска для Китая: сокращение иранского экспорта, угрозу закрытия Ормузского пролива и снижение добычи нефти в странах Персидского залива. Рост цен выше 90–100 долларов за баррель усиливает давление на китайскую экономику.

В то же время Пекин снижает уязвимость за счет диверсификации импорта (включая Россию и другие страны) и ускоренной электрификации экономики. Возобновляемая и атомная энергетика уже обогнали нефть по доле в энергопотреблении.

Ключевым испытанием может стать длительное перекрытие Ормузского пролива. В этом случае Китай, вероятно, усилит дипломатическое давление на стороны конфликта, добиваясь деэскалации. Пока же Пекин исходит из того, что даже крупный региональный кризис не приведет к длительному разрыву поставок.

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