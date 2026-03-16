Скотт Бессент: США не препятствуют проходу иранских танкеров через Ормузский пролив

Скотт Бессент: США не препятствуют проходу иранских танкеров через Ормузский пролив4
- 16.03.2026, 18:35
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Ради обеспечения стабильности мировых поставок энергоресурсов.
С таким утверждением выступил министр финансов Штатов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.
«Иранские суда уже выходят, и мы позволили этому случиться, чтобы снабжать остальной мир. Мы полагаем, что возникнет естественный зазор, через который иранцы будут осуществлять вывод судов, и на данный момент нас это устраивает. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен [нефтью]», - заявил он.
Бессент также отметил, что Персидский залив удается покинуть и некоторым китайским судам. Касаясь вопроса о сроках завершения войны с Тегераном, глава ведомства признал, что они пока неизвестны, однако выразил мнение, что после завершения конфликта цены на сырую нефть опустятся «значительно ниже» 80 долларов за баррель.