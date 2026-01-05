Неравенство доходов в России достигло максимума с 2007 года 1.05.2026, 1:11

Резкое торможение экономики и ее разделение на растущую военную и падающую гражданскую привело к сильному увеличению неравенства в распределении доходов среди россиян. Отражающий концентрацию доходов коэффициент Джини (чем он меньше, тем ближе распределение доходов к равномерному) в прошлом году составил 0,422, сообщил Росстат, это максимум с 2007 г. В 2024 г. он был 0,41, а его прирост оказался максимальным за всю историю наблюдений с 1995 г., следует из данных Росстата.

Другие данные подтверждают рост неравенства. В частности, в прошлом году увеличился разрыв в доходах самых богатых и самых бедных. Отражающий его «коэффициент фондов» (отношение доходов 10% людей с максимальными и минимальными доходами) оказался максимальным с 2018 г.: 15,8 раз по сравнению с 15,5 в 2024 г., передает The Moscow Times.

Если разделить россиян по возрастанию доходов на пять равных по численности групп, лишь верхние 20% увеличили долю в общих доходах, у остальных она снизилась. Доля 10% наименее обеспеченных людей в общих денежных доходах выросла за год с 1,9% до 2%, а на долю 10% самых обеспеченных россиян пришлось 30,8% доходов после 30,3% в 2024 г.

Несмотря на растущие доходы россиян, их экономические и потребительские настроения заметно ухудшаются. По данным Росстата, за прошлый год денежные доходы россиян составили 131,2 трлн руб. (74,8 тыс. руб. на человека), с поправкой на инфляцию реальные доходы увеличились на 7,7%, а располагаемые (за вычетом обязательных платежей) на 7,4%. Однако оптимизм россиян таял с конца прошлого года, и в апреле индекс их потребительских настроений (ИПН) опустился до минимума с октября 2022 г., показал апрельский опрос фонда «Общественное мнение» по заказу Центробанка. Уменьшились и ожидания респондентов, и их оценки текущего состояния, комментировал его результаты ЦБ.

О растущем неравенстве говорит и динамика банковских вкладов. Исследование Frank RG показало, что практически весь рост депозитов в 2025 г. обеспечили начисляемые проценты: 15,5%, а приток нового капитала дал всего 0,4% роста. Те, у кого были сбережения, стали богаче. По данным Агентства по страхованию вкладов: в прошлом году быстрее всего росли крупные вклады: количество людей с вкладами 3-10 млн руб. и сумма таких вкладов выросли на треть, а вкладчиков с суммами от 1,4 до 3 млн и более 10 млн за год стало больше примерно на 20%.

При этом проводимый Центробанком мониторинг предприятий с конца прошлого года фиксирует переход значительной части людей к более экономному поведению. «Доходы растут у тех, кому уже нечего больше покупать, всё есть; а у тех, кому хотелось бы жить получше, доходы не растут», – пытался рассуждал бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко.

Уровень неравенства в России на фоне других стран оценивается как высокий по доходам, а по показателям, характеризующим богатство, как очень высокий, писали эксперты ИНП РАН. Снижение неравенства – одна из национальный целей «майского указа» Владимира Путина: к 2030 г. коэффициент Джини должен снизиться до 0,37, а к 2036 г. до 0,33. До сих пор минимальное значение было 0,394 в 1998 г.

Росстат нашел выход: он разработал новую методологию расчета коэффициента Джини в дополнение к пяти существующим (эта линейка будет рассчитываться и дальше). Отличие нового коэффициента в том, что он учитывает налоговую нагрузку и дифференциацию между регионами, объясняла директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий Ольга Золотарева. Он так и называется: «коэффициент… плана по достижению национальных целей». А значение получилось почти таким, как в указе Путина: 0,375 в прошлом году.

