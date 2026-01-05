«Барселона» готовится к распродаже игроков 1.05.2026, 0:59

Фото: ФК «Барселона»

Кто покидает клуб?

«Барселона» планирует восполнить недостающие средства на развитие клубного футбола посредством продажи имеющихся активов.

О том, что ради приобретений каталонский клуб готов продать имеющееся в распоряжении, сообщает Diario Sport.

Известно, что руководство «Барселоны» при планировании новых трансферных приобретений вынуждено рассчитывать на бюджет, величина которого недостаточна для проведения сделок по новым игрокам.

С целью свести смету к общему знаменателю клуб решил в графе доходы обозначить наиболее вероятную продажу футболистов, чье отсутствие в команде будет наименее заметно и вместе с тем будет наиболее прибыльным.

Сообщается, что в летнее межсезонье «Барселона» выставит на продажу Алехандро Бальде, Марка Касадо и Жюля Кунде.

Наряду с желанием каталонцев продать указанных игроков ситуация с их продажей складывается следующим образом.

По поводу Бальде известно, что к нему есть интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». При этом англичане не торопятся со своими желаниями, так как на первое место ставят осуществимость сделки, что несколько сомнительно, поскольку защитник непременно хочет остаться в «Барселоне», а «Барселона» намерена выручить за него 50 млн евро.

С Касадо и Кунде дело обстоит несколько иначе. С ними прямо называть сумму, за которую могут быть проданы игроки, каталонский клуб не спешит. Его устроит тот, кто предложит сумму, стоящую рассмотрения. И чем больше, тем лучше. Хотя оба футболиста также не горят желанием покинуть «Барселону».

