Европарламент поддержал создание спецтрибунала для РФ 1.05.2026, 6:03

Депутаты требуют наказать российское руководство за войну в Украине.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь руководство России к ответственности за войну против Украины и усилить санкции.

Об этом сообщает сайт Европарламента.

Соответствующую резолюцию поддержали 446 депутатов, 63 выступили против, еще 52 воздержались. В документе Европарламент решительно осуждает систематические удары России по гражданским объектам, в частности жилым домам, больницам и энергетической инфраструктуре.

«Парламент заявляет, что агрессивная война России является грубым нарушением международного права и что лидеры России и ее союзников должны быть привлечены к ответственности за свою роль в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и других международных преступлениях», - говорится в заявлении.

Европарламент поддержал создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все страны ЕС присоединиться к этой инициативе.

В документе также говорится о необходимости привлечения к ответственности не только высшего руководства, но и других должностных лиц, которые способствовали совершению преступлений.

Кроме этого, депутаты Европарламента выступили за расширение санкций ЕС против России и отметили, что ограничения не должны отменяться до полной реализации мирного соглашения.

Европарламент отдельно поддержал создание Международной комиссии по претензиям для Украины, которая должна обеспечить выплату компенсаций гражданским жертвам войны. Решение поддержали 465 депутатов.

После одобрения парламентом страны ЕС должны принять окончательное решение о создании этой комиссии.

