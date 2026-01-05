Лидер Ирана Хаменеи: Место американцев — на дне Персидского залива 1.05.2026, 3:04

Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи сделал жесткое заявление, обращаясь к народу.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, не появлявшийся с 28 февраля на людях, выпустил обращение к народу страны. Оно приурочено к Национальному дню Персидского залива и было зачитано диктором иранского телевидения и опубликовано на официальном сайте Хаменеи.

В заявлении подчеркивается намерение Исламской Республики защитить свои ядерные и ракетные возможности в качестве «национального актива». По словам иранского лидера, они находятся под защитой «90 млн гордых и благородных иранцев», проживающих как внутри страны, так и за ее пределами.

Отдельно аятолла коснулся событий вокруг Персидского залива, заявив, что его будущее — «без Америки». «Иностранцам, которые приезжают… за тысячи километров, чтобы действовать из корысти и злобы, нет иного места (в Персидском заливе.— “Ъ”), кроме как на дне его»,— отметил он.

В своем послании Моджтаба Хаменеи пообещал «предотвратить злоупотребления со стороны противника» в Ормузском проливе, дав понять, что Иран не намерен отказываться от своего решения взимать плату за проход судов через пролив. «Новая система управления проливом принесет благополучие и прогресс на благо всех стран региона, а экономические выгоды наполнят радостью сердца людей»,— говорится в заявлении.

Национальный день Персидского залива — официальный праздник, установленный в честь изгнания португальцев с острова Ормуз совместными усилиями шаха Аббаса I и британской Ост-Индской компании в 1622 году.

