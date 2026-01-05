В Нидерландах за два дня возникли пожары на трех военных полигонах
- 1.05.2026, 4:59
Что известно.
На военном полигоне в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов начался пожар во время учений вооруженных сил. Это третье возгорание на военном объекте королевства за два дня, передает NU.nl.
Возгорание произошло на полигоне Ойрсхотсе-Хейде. Точная причина пожара пока не установлена. Его площадь составляет около 2,5 тыс. кв. м, на место пожара направлены два взвода, в общей сложности 12 пожарных машин.
Как сообщает портал Hart van Nederland, из-за пожара около 1,5 тыс. человек эвакуировали из близлежащего центра для беженцев в Буделе. В пожарной службе сообщили, что возгорание пока не удается ликвидировать из-за недостатка воды.
Параллельно с огнем борются на военном полигоне недалеко от города Верт в Северном Лимбурге, пишет NU.nl. Пока неизвестно, проводились ли на этом полигоне учения. Судя по опубликованным видеокадрам, речь идет о природных пожарах, горит растительность.
Как сообщил на пресс-конференции начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм, несмотря на возгорания на территории военных объектов, учения продолжатся, сообщает NU.nl
29 апреля во время военных учений на полигоне Т Харде в Гелдерланде также вспыхнул пожар, возгорание пока не взяли под контроль.