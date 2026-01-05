В Нидерландах за два дня возникли пожары на трех военных полигонах 1.05.2026, 4:59

Фото: Shutterstock

Что известно.

На военном полигоне в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов начался пожар во время учений вооруженных сил. Это третье возгорание на военном объекте королевства за два дня, передает NU.nl.

Возгорание произошло на полигоне Ойрсхотсе-Хейде. Точная причина пожара пока не установлена. Его площадь составляет около 2,5 тыс. кв. м, на место пожара направлены два взвода, в общей сложности 12 пожарных машин.

Как сообщает портал Hart van Nederland, из-за пожара около 1,5 тыс. человек эвакуировали из близлежащего центра для беженцев в Буделе. В пожарной службе сообщили, что возгорание пока не удается ликвидировать из-за недостатка воды.

Параллельно с огнем борются на военном полигоне недалеко от города Верт в Северном Лимбурге, пишет NU.nl. Пока неизвестно, проводились ли на этом полигоне учения. Судя по опубликованным видеокадрам, речь идет о природных пожарах, горит растительность.

Как сообщил на пресс-конференции начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм, несмотря на возгорания на территории военных объектов, учения продолжатся, сообщает NU.nl

29 апреля во время военных учений на полигоне Т Харде в Гелдерланде также вспыхнул пожар, возгорание пока не взяли под контроль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com