1 мая 2026, пятница, 0:13
Goal обновил рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2026

  • 1.05.2026, 5:46
Мбаппе выпал из топ-5.

Авторитетный портал Goal опубликовал обновленный список главных фаворитов на получение Золотого мяча в 2026 году.

Первое место в рейтинге сохранил форвард Баварии Гарри Кейн, который забил уже 58 голов в нынешнем сезоне, сообщает Goal. Английский футболист досрочно выиграл с мюнхенцами Бундеслигу, а также претендует на выход в финал Лиги чемпионов.

Вторым стал одноклубник Кейна Майкл Олисе, в его активе 21 гол и 31 ассист в этом сезоне. Топ-3 замкнул вингер Барселоны Ламин Ямаль.

По сравнению с предыдущим рейтингом из топ-5 выпал форвард Реала Килиан Мбаппе, который опустился на шестую строчку. Обладатель Золотого мяча-2025 Усман Дембеле расположился на седьмом месте.

Топ-10 претендентов на Золотой мяч-2026 по версии Goal:

1. Гарри Кейн (Бавария)

2. Майкл Олисе (Бавария)

3. Ламин Ямаль (Барселона)

4. Луис Диас (Бавария)

5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

6. Килиан Мбаппе (Реал)

7. Усман Дембеле (ПСЖ)

8. Деклан Райс (Арсенал)

9. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

10. Хулиан Альварес (Атлетико)

