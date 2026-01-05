Фицо: Цены на нефть зависят от того, выспался ли Трамп
- 1.05.2026, 2:31
Премьер Словакии поделился неожиданной теорией.
Цены на нефть прямо реагируют на настроение и заявления президента США Дональда Трампа. Энергетические рынки зависят от того, выспался ли американский лидер перед выступлением, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам Фицо, колебания цен на нефть являются непосредственным следствием того, как чувствует себя президент США.
Политик отметил, что действия американского лидера непредсказуемы для рынка.
«Когда он выспался - нефть идет вниз. Когда нет и делает какое-то заявление - цены автоматически растут», - пояснил он.