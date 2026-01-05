закрыть
1 мая 2026, пятница, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фицо: Цены на нефть зависят от того, выспался ли Трамп

  • 1.05.2026, 2:31
Фицо: Цены на нефть зависят от того, выспался ли Трамп
Роберт Фицо
Фото: Getty Images

Премьер Словакии поделился неожиданной теорией.

Цены на нефть прямо реагируют на настроение и заявления президента США Дональда Трампа. Энергетические рынки зависят от того, выспался ли американский лидер перед выступлением, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам Фицо, колебания цен на нефть являются непосредственным следствием того, как чувствует себя президент США.

Политик отметил, что действия американского лидера непредсказуемы для рынка.

«Когда он выспался - нефть идет вниз. Когда нет и делает какое-то заявление - цены автоматически растут», - пояснил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

