Ключевые члены ОПЕК+ и США «остудили» цены на нефть 6 18.03.2026, 11:49

6,970

Что происходит на рынке?

Цены на нефть утром 18 марта упали после роста по итогам торговой сессии 17 марта. Котировки пошли вниз после того, как Ирак подписал соглашение о возобновлении экспорта нефти через Турцию, что позволяет обойти Ормузский пролив, а также в связи с активизацией усилий США, направленных на принудительное открытие пролива, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:56 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent упала на 1,29 доллара – до 102,13 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 2,3 доллара – до 93,23 доллара за баррель.

Ирак договорился с Курдистаном о возобновлении экспорта нефти через нефтепровод, ведущий к турецкому средиземноморскому порту Джейхан.

В свою очередь США заявили, что атаковали иранские пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет вблизи Ормузского пролива – ключевого маршрута для экспорта энергоносителей. В то же время Bloomberg отмечает, что после подтверждения Ираном гибели ключевой фигуры военного руководства страны Али Лариджани наблюдается дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке.

«Убийство Лариджани – это серьезное событие, которое может заставить Иран еще решительнее пытаться препятствовать поставкам нефти», – отметил президент Института исследований внешней политики Аарон Стейн.

Эксперт не исключает, что США решатся на проведение военных операций для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

«На Трампа, очевидно, оказывают давление, чтобы он обеспечил сопровождение танкеров, – поэтому нас ждут, возможно, очень напряженные операции со стороны США, которых, я уверен, ВМС хотели бы избежать», – добавил Стейн.

Пока же «зеленый свет» судам в Ормузском проливе Иран будет давать в зависимости от политических предпочтений. Журналисты предполагают, что Иран, вероятно, позволит пройти лишь нескольким судам, исходя из их принадлежности, одновременно сдерживая или блокируя остальные. Исходя из того, что транспортировка нефти через Ормузский пролив и в дальнейшем существенно ограничена, руководитель отдела исследований сырьевых рынков в Westpac Banking Corp Роберт Ренни предполагает, что стоимость нефти марки Brent будет колебаться в диапазоне от 95 до 110 долларов за баррель.

«Поскольку конца военных действий не видно, количество остановок ежедневно растет, а пролив технически закрыт, мы по-прежнему считаем, что цена на Brent останется в новом, более высоком диапазоне от 95 до 110 долларов», – отметил эксперт.

Он добавил, что стоимость «черного золота» может еще больше вырасти в случае удара по крупному НПЗ или дополнительного минирования Ормузского пролива.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com