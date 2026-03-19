США ударили сверхтяжелыми противобункерными бомбами по иранским объектам 2 19.03.2026, 13:51

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Это новейшие проникающие боеприпасы GBU-72/B массой 2,3 тонны.

США впервые применили новейшие противобункерные боеприпасы GBU-72/B при ударах по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в военном ведомстве, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Центральное командование США, в ходе ночной операции были использованы тяжелые проникающие боеприпасы массой около 5 000 фунтов (более 2,2 тонны) против укрепленных позиций противокорабельных ракет Ирана. Эти комплексы, как утверждается, представляли угрозу для международного судоходства в стратегически важном проливе.

Официально тип примененных боеприпасов не назывался, однако американские чиновники подтвердили, что речь идет о новой бомбе GBU-72/B, разработанной для поражения глубоко защищенных целей. Это может быть ее первое боевое применение, хотя ранее появлялись сообщения об использовании аналогичных боеприпасов в ударах по проиранским силам в Йемене.

GBU-72/B была создана как замена более старой модели GBU-28, стоящей на вооружении с начала 1990-х годов. Новый боеприпас обладает улучшенной проникающей способностью и предназначен для уничтожения подземных объектов, включая ракетные комплексы и укрепленные базы.

Пока остается неясным, какие именно самолеты применялись для этих ударов. Ранее сообщалось об испытаниях бомбы на истребителях F-15E Strike Eagle, а также о возможной интеграции на стратегические бомбардировщики B-1 и B-2. Именно эти платформы США активно используют в текущих операциях на Ближнем Востоке.

Удары по иранским объектам происходят на фоне обострения конфликта в регионе и роста напряженности вокруг безопасности морских маршрутов через Ормузский пролив — одного из ключевых энергетических коридоров мира.

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