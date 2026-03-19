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Маск использует Starlink, чтобы изменить мир

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  • 19.03.2026, 15:38
  • 3,814
Маск использует Starlink, чтобы изменить мир
Илон Маск

В руках миллиардера находиться стратегически важная технология.

Спутниковая система Starlink, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска, стремительно превращается в один из ключевых факторов глобальной политики и современных конфликтов, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне войн в Украине и вокруг Ирана система стала критически важным инструментом связи. В Украине Starlink обеспечивает устойчивые коммуникации на поле боя, включая управление дронами и координацию войск. Недавнее решение ограничить доступ к сети только для одобренных украинским правительством пользователей существенно ослабило возможности российских сил, лишив их важного канала связи.

В Иране система играет иную роль — она помогает обходить государственную цензуру. Несмотря на запрет, тысячи терминалов тайно ввозятся в страну, позволяя гражданам сохранять доступ к интернету даже при его полном отключении властями.

Эксперты отмечают, что уникальность Starlink заключается в сочетании глобального покрытия, высокой скорости передачи данных и устойчивости к подавлению сигналов. Это делает систему особенно ценной в условиях военных действий, где традиционная инфраструктура быстро выходит из строя.

Однако растущее влияние Маска вызывает обеспокоенность. Контроль над столь важной технологией фактически сосредоточен в руках частного лица, чьи решения могут напрямую влиять на ход конфликтов. При этом действия Starlink в целом остаются в русле внешней политики США, что усиливает его геополитическое значение.

На этом фоне государства и корпорации уже пытаются создать альтернативы, однако пока ни один проект не способен конкурировать с масштабом и возможностями Starlink.

Таким образом, спутниковая сеть становится не только технологическим, но и стратегическим ресурсом, способным определять баланс сил в мире.

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