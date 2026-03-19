В Литву приехала часть освобожденных политзаключенных2
- 19.03.2026, 23:02
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У них нет паспортов.
В Литву приехала часть освобожденных политзаключенных — 15 из 250 человек. Среди них Екатерина Бахвалова, Эдуард Пальчис, Валентин Стефанович, Никита Золотарев и другие.
Правозащитник Валентин Стефанович рассказал, что из колонии в Могилеве в Минск его везли в шапке на глазах и с наручниками на руках. У правозащитника забрали все его вещи, в том числе обувь, и выдали новые, передает «Зеркало».
— Утром нас забрали, вывезли. Еще сегодня с утра я был в тюрьме [в СИЗО], — сказал Стефанович.
Екатерина Бахвалова поблагодарила всех причастных к освобождению.
Никита Золотарев рассказал, что не догадывался, что его освобождают.
— Только когда повезли к границе, я был в растерянности. Изначально мне вообще сказали, что ко мне приехал прокурор. Тяжело это все, всем спасибо за все, — рассказал Золотарев.
Напомним, 19 марта на свободу из колонии вышли 250 политзаключенных. 15 из них отправили в Литву, 235 остались в Беларуси. Это произошло после того как спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко.
По результатам переговоров США снимают санкции с «Белинвестбанка», Банка развития и Министерства финансов.
У вывезенных в Литву освобожденных узников нет паспортов.