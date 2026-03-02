Военная операция США и Израиля против Ирана: день третий 3 2.03.2026, 9:20

Фото: AP

(Обновлятся) Тегеран отказался от переговоров, «Хезболла» вступила в конфликт.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану с целью сменить власть в стране. После начала операции президент США Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании». Убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны Амир Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпур. В ответ на удары Иран начал атаки по американским базам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте.

2 марта США и Израиль продолжили военную операцию против режима в Иране. Тем временем Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном, которые ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

10:02 Введены ограничения на пересечение границы между Турцией и Ираном. На трех КПП на границе с Ираном приостановлены переходы путешественников, совершающих однодневные поездки, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

09:55 США и Израиль нанесли новые удары по восточным, западным и южным районам Тегерана.

09:53 Цены на нефть резко выросли, показав самый большой рост за четыре года, но затем снизились, поскольку трейдеры оценивали фактическое закрытие Ормузского пролива, вызванное войной между США и Израилем. Мировой эталонный сорт нефти Brent подорожал более чем на 6% и приблизился к отметке в 78 долларов за баррель, после того как ранее его цена выросла на целых 13% и достигла самого высокого уровня с января 2025 года.

09:43 Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана, а именно верховный лидер (Рахбар) и главнокомандующий Али Хаменеи, пытались дважды его убить. «Я достал его раньше, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал Трамп про Хаменеи.

09:37 Израиль начал наземную операцию против ливанской «Хезболлы». Об этом сообщил начальник генштаба Армии обороны. По его словам, боевые действия могут продолжаться несколько дней.

09:21 В результате бомбардировок в Южном Бейруте убит видный политик «Хезболлы» Мухаммед Раад. Согласно сообщению саудовского канала «Аль-Арабия», был убит один из ведущих политических деятелей Партии Аллаха. Он представлял «Хезболлу» в парламенте Ливана и должен был стать в скором времени заместителем генсека партии Наима Касема.

09:04 Иран ударил по посольству США в Кувейте и американской базе в Бахрейне.

08:19 Иран не будет вести переговоров с Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — написал Лариджани.

Таким образом политик прокомментировал информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Лариджани якобы передал через Оман сигнал Вашингтону о возобновлении дипломатических консультаций.

08:01 Иран подтвердил гибель четырех высокопоставленных военных чиновников.

07:20 Террористическая группировка «Хезболла» в Ливане в ночь на 2 марта нанесла удары по израильскому городу Хайфа. «Хезболла» утверждает, что удар был нанесен по израильской базе и что это месть за ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. ЦАХАЛ в ответ приступил к волне ударов по всему Ливану.

