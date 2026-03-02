В Беларуси приняли ГОСТ для чипсов 1 2.03.2026, 10:45

Посчитали даже крошки.

Беларусь приняла межгосударственный ГОСТ на чипсы, разработанный Росстандартом. Как теперь будут выглядеть наши любимые снеки, рассказывает ТАСС.

Новый стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом.

В нем содержатся характеристики вида, цвета, вкуса, запаха, а также прописано допустимое содержание жира и пищевой соли.

Теперь уже по ГОСТу произведенные чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов.

Сколько крошек и какая жирность

В документе допускается наличие на чипсах вздутий в виде сферических образований, которые возникают из-за взрыва волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости.

Не более 20% от всех чипсов в упаковке могут быть коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле.

Отдельно прописано требование для раскрошившихся изделий. Их удельная доля не должна превышать 25%.

В чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, – не более 35%.

«Унификация требований на пространстве СНГ снизит технические барьеры, упростит контроль и позволит наращивать объемы взаимной торговли», – считают в Росстандарте.

Этот ГОСТ кроме России и Беларуси приняли Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

