Хегсет не исключает отправку американских войск в Иран

Хегсет не исключает отправку американских войск в Иран18
- 2.03.2026, 18:48
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Глава Пентагона обосновал необходимость операции.
Министр обороны США Пит Хегсет не стал исключать возможность отправки американских сухопутных войск в Иран. Об этом он заявил во время своих первых публичных комментариев после начала совместной военной операции США и Израиля, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
На брифинге в Пентагоне Хегсет объяснил, почему Вашингтон решил нанести удары именно сейчас. По его словам, операция не имеет установленного срока завершения и направлена на уничтожение иранских конвенционных и ядерных вооружений.
Отвечая на прямой вопрос о возможном вводе войск, глава Пентагона подчеркнул, что американских военных в Иране пока нет, однако США «не будут заранее заявлять, что они сделают или не сделают».
Такой подход контрастирует с предвыборными обещаниями президента США Дональда Трампа, который уверял, что не начнет новых войн и намерен положить конец «бесконечным конфликтам». Несмотря на это, Белый дом уже несколько раз менял оценки сроков операции, а Иран продолжает наносить ракетные удары по базам США и их союзников.
Кэйн заявил, что удары США должны помешать Тегерану «проецировать силу за пределы своих границ». Хегсет добавил, что Иран создавал «конвенциональный щит» для своих ядерных амбиций, и операция должна лишить его этой возможности.
С момента начала ударов США потеряли четырех военнослужащих в результате ракетной атаки по базе в Кувейте, а кувейтские средства ПВО по ошибке сбили три американских истребителя F-15E — все шесть членов экипажей выжили.