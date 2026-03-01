США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана 2 1.03.2026, 9:27

6,064

(Обновляется) Тегеран объявил «месть» за ликвидацию аятоллы Хаменеи.

В ночь на 1 марта в Иране подтвердили смерть Верховного лидера Али Хаменеи. Также появилось и подтверждение гибели в результате удара по резиденции Аятоллы членов его семьи.

США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана, тем временем Иран снова запустил ракеты, а также пообещал «месть» США и Израилю.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий в режиме реального времени.

10:05

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который десятилетиями находится в изгнании, назвал смерть аятоллы Али Хаменеи началом «национального праздника» и фактическим концом Исламской Республики. В своем обращении он призвал силовиков немедленно перейти на сторону народа, пока для них еще не закрыта дверь в будущее.

9:50

Появилось видео работы ракет, запущенных из батарей ПВО Patriot, защищающих авиабазу Аль-Удейд в Катаре от иранских ракет.

9:48

В Тегеране ликвидирован один из высокопоставленных чиновников Минразведки Ирана.

Член высшего командования армии из министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб в результате атаки США и Израиля.

9:46

Во время последней волны атаки на Израиль Иран выпустил как минимум 30 баллистических ракет.

В результате последнего ракетного обстрела зафиксированы два места падения, одно из них — в жилом районе Тель-Авива. По данным служб экстренного реагирования, пострадали как минимум пять человек.

09:37

Ираном временно будет руководить совет, куда войдут президент и глава судебной власти. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции будут временно руководить Ираном после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

09:00

Израильская авиакомпания Arkia объявила о запуске эвакуационных рейсов в/из Израиля по сухопутному КПП Таба через Афины. Обнародовано расписание эвакуационных рейсов на 1-2 марта. Стоимость билетов — от $359 в одну сторону.

08:10

Корреспонденты AFP и Reuters сообщают о громких взрывах в Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар) и Манаме (Бахрейн). Последствия уточняются.

08:08

В Израиле заявили о по меньшей мере семи волнах иранских ракет, летевших на страну.

08:02

По данным Al Jazeera, в небе над столицей Катара было слышно по меньшей мере 11 взрывов.

08:00

КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США. Утверждается, что они нанесены по 27 локациям, в том числе по базе Тель-Ноф, генштабу армии Израиля, и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.

07:40

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила массированную атаку Ирана по стране: система противовоздушной обороны пока обнаруживает и перехватывает угрозы.

07:38

Иран продолжает массированные обстрелы Израиля, ракеты летят волна за волной, отмечает «Голос Израиля». Издание утверждает, что иранские ракеты прилетают даже в Газу.

07:22

Трамп отреагировал на угрозы со стороны Ирана.

«Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Лучше бы они этого не делали», – отметил президент США в заметке в собственной сети Truth Social.

07:17

Стало известно о ночном ударе Ирана по международному аэропорту Бахрейна. Он был атакован с помощью Shahed-136. Аэропорт претерпел разрушения, однако обошлось без пострадавших.

07:16

Об угрозе иранских ударов предупредили жителей большей части Израиля.

07:15

Медиа начали сообщать, что Иран якобы имеет в запасе 1,5 тысячи баллистических ракет и 75 тысяч «шахедов».

07:11

В Израиле предупредили о новых пусках ракет из Ирана. Под угрозой удара – часть государства «от Ашкелона до Xадеры и до Иерусалима, включая центр страны». Спустя примерно 10 минут израильская ПВО начала перехват ракет.

05:37

Корпус стражей исламской революции Ирана анонсировал месть Израилю и США.

«Вскоре мы начнем наши самые ожесточенные наступательные операции», – цитирует заявление арабское издание Al Jazeera Arabic.

05:00

в правительстве Ирана признали смерть Аятоллы Хаменеи. На территории государства объявили 40 дней национального траура. А над мавзолеем Имама Резы в городе Мешхед подняли черный траурный флаг.

04:16

В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи.

«После установления контакта с информированными источниками несколько минут назад стало известно, что, к сожалению, новость о мученической смерти дочери, зятя и внука Революционного лидера является правдивой. Также сообщалось, что одна из невестки лидера революции погибла мученической смертью во время нападения в субботу утром», – указано в сообщении приближенного к Корпусу стражей Исламской революции иранского информагентства Fars.

