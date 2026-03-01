В Иране официально признали гибель аятоллы Хаменеи 1.03.2026, 9:08

Али Хаменеи

Фото: Abedin Tahenkenareh / EPA

Информацию подтвердило государственное телевидение.

Иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. Он был убит утром в субботу, 28 февраля, во время операции США и Израиля.

Об этом пишет IRNA. «Аятолла Хаменеи, верховный лидер Ирана, погиб мученической смертью в результате нападения сионистского режима и Соединенных Штатов в субботу утром», – сказано в сообщении.

Власти Ирана объявили 40-дневный траур по убитому верховному лидеру Али Хаменеи, сообщает агентство IRNA. Кроме того, следующие семь дней объявлены нерабочими.

«Это большое преступление ни за что не останется без ответа... Мы заставим покаяться тех, кто организовал и совершил это преступление», – говорится в заявлении иранского правительства.

Корпус стражей исламской революции заявил, что «за считанные минуты» начнется крупнейшая наступательная операция в истории вооруженных сил страны в направлении Израиля и американских баз.

Иранское государственное телевидение сообщило, что аятолла Али Хаменеи находился в своей резиденции в центре Тегерана, когда началась первая атака. Спутниковые снимки Airbus показывают, что место сильно пострадало от бомбардировок.

Что предшествовало

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

Смерть иранского диктатора начали праздновать как в Тегеране, так и в Тель-Авиве.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тот не смог избежать американских разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания, заявил политик.

Американский лидер отметил, что смерть аятоллы – это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех американцев и людей из многих стран мира, которых «Хаменеи и его банда кровожадных бандитов убили или покалечили».

