ВВС Катара ликвидировали два иранских бомбардировщика «Су-24» производства РФ 5 2.03.2026, 21:05

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Воздушные силы Катара также перехватили семь ракет и пять дронов.

Минобороны Катара сообщило о ликвидации двух военных самолетов «Су-24», которые Ирану предоставила Россия.

Официальное сообщение 2 марта было опубликовано в официальном Х-аккаунте оборонного ведомства.

«Воздушные силы Катара смогли сбить два самолета «Су-24», прибывшие из Исламской Республики Иран», - говорится в публикации Минобороны.

Кроме того, в рамках той же операции противовоздушная оборона Катара перехватила семь баллистических ракет и пять беспилотников.

«Все ракеты были сбиты до достижения ими целей», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечено, что угроза была нейтрализована сразу после обнаружения. Катару удалось обойтись без потерь и разрушений.

«Су-24», перехваченные Катаром, вероятно, Иран получил от России в 90-х годах.

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