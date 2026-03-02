ВВС Катара ликвидировали два иранских бомбардировщика «Су-24» производства РФ

ВВС Катара ликвидировали два иранских бомбардировщика «Су-24» производства РФ5
- 2.03.2026, 21:05
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Воздушные силы Катара также перехватили семь ракет и пять дронов.
Минобороны Катара сообщило о ликвидации двух военных самолетов «Су-24», которые Ирану предоставила Россия.
Официальное сообщение 2 марта было опубликовано в официальном Х-аккаунте оборонного ведомства.
«Воздушные силы Катара смогли сбить два самолета «Су-24», прибывшие из Исламской Республики Иран», - говорится в публикации Минобороны.
Кроме того, в рамках той же операции противовоздушная оборона Катара перехватила семь баллистических ракет и пять беспилотников.
«Все ракеты были сбиты до достижения ими целей», - подчеркнули в ведомстве.
Отмечено, что угроза была нейтрализована сразу после обнаружения. Катару удалось обойтись без потерь и разрушений.
«Су-24», перехваченные Катаром, вероятно, Иран получил от России в 90-х годах.