Туск подтвердил переговоры с Макроном о «ядерном зонтике» 2 2.03.2026, 22:34

2,434

Дональд Туск

«Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями», - подчеркнул он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее «ядерного зонтика». Комментарий он опубликовал в своем X.

Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026

Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой «ближайших европейских союзников» о программе усовершенствованного ядерного сдерживания.

«Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас», – отметил премьер Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com