Туск подтвердил переговоры с Макроном о «ядерном зонтике»2
- 2.03.2026, 22:34
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«Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями», - подчеркнул он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее «ядерного зонтика». Комментарий он опубликовал в своем X.
Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026
Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой «ближайших европейских союзников» о программе усовершенствованного ядерного сдерживания.
«Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас», – отметил премьер Польши.