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Туск подтвердил переговоры с Макроном о «ядерном зонтике»

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  • 2.03.2026, 22:34
  • 2,434
Туск подтвердил переговоры с Макроном о «ядерном зонтике»
Дональд Туск

«Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями», - подчеркнул он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее «ядерного зонтика». Комментарий он опубликовал в своем X.

Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой «ближайших европейских союзников» о программе усовершенствованного ядерного сдерживания.

«Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас», – отметил премьер Польши.

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