Близкие к Кремлю экономисты забили тревогу 7 20.03.2026, 12:13

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Российская экономика «схлопывается».

Экономика России может уйти в рецессию до конца текущего года. Это следует из доклада близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомились «Известия».

Эксперты определяют рецессию как снижение ВВП на протяжении 12 месяцев. В прошлом году показатель вырос примерно на 1%, что почти в пять раз меньше 2024-го (4,9%). Сигнал о вхождении в рецессию подает разработанный Центром сводный опережающий индикатор (СОИ). В декабре прошлого года его значение было на уровне 0,49, что почти втрое выше критического порога — 0,18. Кроме того, показатели уже четвертый месяц подают сигнал о том, что рецессия может быть затяжной, то есть продлится больше года.

Рост российский экономики тормозит высокая ключевая ставка, более консервативная бюджетная политика и дефицит кадров, говорит эксперт по финансовым рынка Ольга Гогаладзе. Кроме того, сказывается инвестиционная пауза: вложения компаний в основной капитал ушли в минус еще в третьем квартале прошлого года (-3,1%) и не будут расти до снижения ставки ЦБ, отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По словам основателя Rodin.Capital Алексея Родина, рецессия станет более вероятной при резком падении нефтяных цен или при введении новых масштабных санкций. Однако война США и Израиля против Ирана, наоборот, привела к скачку цен на нефть, а новые санкции стали маловероятны из-за сложной экономической ситуации в западных странах, добавил эксперт.

Тем не менее рецессия остается возможной из-за нового витка инфляции, который вынудит ЦБ взять паузу в снижении ставки, или обвала нефтяных котировок, говорит Игорь Расторгуев из «АМаркетс». При этом активное снижение ключевой ставки способно предотвратить негативный сценарий, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, если экономика России и будет расти, то пока не более чем на 1% ВВП в год. Более заметный и устойчивый рост возможен лишь ко второй половине 2027 года, спрогнозировала эксперт. Пока же тянуть вверх экономику продолжат связанные с госзаказом и оборонно-промышленным комплексом (ОПК) компании, заключила Гогаладзе.

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