Кубинский режим попал в изоляцию

Кубинский режим попал в изоляцию4
- 20.03.2026, 11:39
- 3,136
Торговля на острове обрушилась из-за давления США.
Торговля на Кубе резко сократилась на фоне усиления давления со стороны администрации президента США Дональд Трамп, что привело к серьезным экономическим и гуманитарным последствиям для страны, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
По данным аналитиков, в марте поставки нефти, продовольствия и других товаров практически остановились — в порты острова не прибыло ни одного иностранного танкера. Общее количество судов, которые заходят в порты упало до минимального уровня с 2017 года. На этом фоне 11 миллионов жителей Кубы сталкиваются с массовыми отключениями электроэнергии, перебоями в медицинской помощи и нехваткой топлива.
Вашингтон официально не объявлял морскую блокаду, однако фактически ограничил торговлю. После свержения союзника Гаваны, венесуэльского диктатора Николас Мадуро, риторика США в отношении Кубы ужесточилась. Трамп заявил о намерении добиться смены власти и ухода президента Мигеля Диаса-Канеля, не исключая дальнейших шагов.
Дополнительное давление оказывают угрозы санкций против стран и компаний, поставляющих топливо на остров. Присутствие американских военных кораблей в Карибском регионе усилило опасения бизнеса, что привело к самоограничению торговых партнеров Кубы.
Гавана называет происходящее «топливной блокадой» и обвиняет США в многолетнем давлении. Власти страны подчеркивают, что не намерены менять курс и готовы защищать суверенитет.
В то же время в Вашингтоне заявляют о попытках поддержать частный сектор Кубы, разрешив отдельные поставки топлива и гуманитарную помощь. Однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер.
По оценкам наблюдателей, текущий кризис может стать одним из самых серьезных испытаний для кубинской экономики за последние десятилетия, усиливая социальную напряженность и неопределенность в регионе.