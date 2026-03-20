Путин подарил Китаю еще $2,2 миллиарда 4 20.03.2026, 19:36

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За счет скидок на нефть.

Скидки на нефть, которые нефтяные компании были вынуждены давать китайским НПЗ, снова обернулись для них миллиардами долларов недополученной выручки.

По итогам 2025 года суммарный объем скидок, предоставленных китайским НПЗ, в денежном выражении достиг $2,2 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара на основании таможенной статистики КНР, пишет The Moscow Times.

Годом ранее, как следует из их оценок, нефтяные дисконты для Китая обошлись нефтяной отрасли в $1,45 млрд, в 2023 году — в $3,85 млрд, а в 2022-м — $4,44 млрд. Накопленным итогом за 4 года поставок нефти на китайский рынок Пекин сэкономил за счет скидок почти $12 млрд, или триллион рублей по текущему курсу — сумму, которая сопоставима с годовым бюджетом Московской области (1,2 трлн рублей) или пятью годовыми бюджетами таких регионов, как Воронежская или Волгоградская области.

Дисконт на российскую нефть для Китая в прошлом году снова существенно вырос, отмечают эксперты Института Гайдара. После ужесточения американских санкций и включения в «черные списки» «Роснефти» и «Лукойла» средние цены баррелей из РФ в четвертом квартале были 8,3% ниже, чем поставки из других стран. Для сравнения: в начале года средние дисконты составляли около 3%, а в 2024 году не превышали 5% весь год.

В физическом выражении Китай в 2025 году сократил закупки российской нефти на 8%, до 91,4 млн тонн. Но из-за скидок и падения цен доходы от нефтяного экспорта в КНР упали на 20% — до $45,9 млрд. Поставки нефтепродуктов на китайский рынок также просели — на 40% по тяжелым дистиллятам и 17% по легким, до $3,1 млрд и $1,9 млрд соответственно, следует из расчетов Института Гайдара.

Война в Иране, парализовавшая Ормузский пролив — ключевую артерию мировой нефтяной торговли, — резко увеличила спрос на российскую нефть со стороны китайских НПЗ. По данным Reuters, к закупкам подключили крупнейшие государственные нефтекомпании КНР, которые держали паузу с ноября, когда вступили в силу американские санкции.

Цены на российский сорт Urals взлетали до $70 за баррель и выше, а это сулит «прямой финансовый эффект для бюджета», отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Каждый рост цены нефти на $10 за баррель приносит бюджету около $1,6 млрд дополнительных доходов в месяц. Текущая цена Urals почти на $40 выше заложенных в бюджете $59, значит дополнительные нефтегазовые доходы могут достигать примерно $6–6,5 млрд ежемесячно», — оценивает Чернов.

«При таком уровне цен потенциально потребуется около 8–10 месяцев, чтобы компенсировать ожидаемый дефицит федерального бюджета порядка $50–60 млрд», — указывает эксперт.

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