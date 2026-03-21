В Тольятти после атаки дронов горят военные заводы

В Тольятти после атаки дронов горят военные заводы3
- 21.03.2026, 10:55
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Новое видео результатов масштабной атаки дронов на РФ.
В ночь на 21 марта дроны атаковали стратегические объекты в Самарской области России. По предварительной информации, под атаку могли попасть «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот» в Тольятти, пишет Диалог.UA после анализа информации соцсетей и мессенджеров.
Воздушную тревогу в Саратовской области объявили после полуночи. О том что стратегические объекты региона подверглись воздушной атаке, стало известно примерно в 02:37. Жители Тольятти рассказали о многочисленных взрывах и пожарах в городе.
Утверждается, что пожары зафиксированы в районе заводов «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорощев на момент написания данной области никак не комментировал ситуацию в регионе. Хранили полное молчание и центральные российские власти. Только в сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 21 марта российская ПВО над территорией Самарской области якобы сбила украинские БпЛА, но не уточняется, сколько конкретно.
Всего же ночью 21 марта российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 283 украинских БпЛА самолетного типа.
Продукцию вышеуказанных предприятий использует российский военно-промышленный комплекс, поэтому они являются законной целью для ВСУ.
«Тольяттикаучук» производит синтетический каучук и различные химические компоненты. «КуйбышевАзот» производит капролактам, полиамиды, азотные удобрения и др.
Сегодня ночью украинские дроны нанесли удары по военным и стратегическим объектам в разных регионах России, а не только в Самарской области. Под удар, например, попал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области, который снабжает топливом и горюче-смазочными материалами армию РФ.