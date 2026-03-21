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Дроны мощно атаковали российские Саратов, Энгельс и Тольятти

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  • 21.03.2026, 9:24
  • 7,262
Дроны мощно атаковали российские Саратов, Энгельс и Тольятти

Горят НПЗ и химическое предприятие.

В ночь на 21 марта ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Тольятти, где были атакованы нефтеперерабатывающий завод и химическое предприятие.

В частности БПЛА ударили по НПЗ в Саратове, сообщил телеграм-канал «Exilenova+», который обнародовал соответствующие видео.

Впоследствии губерантор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что регион действительно атаковали дроны, однако информацию о поражении НПЗ проигнорировал.

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла», — написал Бусаргин, добавив, что повреждения гражданской инфраструктуры есть также в другом городе региона — Энгельсе.

В то же время местные жители в соцсетях писали, что после атаки дронов в части города полностью исчез свет.

Этой же ночью беспилотники атаковали химическое предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области РФ.

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