СМИ: Уничтожен еще один российский Ка-52 10 21.03.2026, 17:19

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Один из членов экипажа погиб.

Оккупанты потеряли еще один боевой вертолет. По данным Z-каналов, аффилированных с ВВС России, речь идет о вертолете Ка-52, сообщает УНИАН.

В частности, канал Aviahub пишет, что один из членов экипажа погиб. Впрочем, подробностей инцидента нет.

О потере боевого вертолета также пишет блогер Fighterbomber. Он не указывает, какую именно боевую машину потеряли оккупанты.

«Утро нехорошее. Потеряли еще одну машину. Причины пока неясны», – заявил он.

Зато он отмечает, что российские ударные вертолеты уязвимы для поражений украинскими FPV-дронами. По его словам, основная проблема пехотных средств РЭБ, которые можно было бы устанавливать на Ми-28 и Ка-52, заключается в отсутствии электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронными системами вертолетов. То есть РЭБ может само уничтожить вертолет.

«Думаю, со вчерашнего дня высшее начальство всерьез занялось этой проблемой», – заявил блогер, напомнив о вчерашнем уничтожении российского вертолета украинским дроном.

Канал «Воевода вещает» утверждает, что система эвакуации экипажа из уничтоженного вертолета якобы сработала штатно. Впрочем, один член экипажа все равно не выжил.

В Силах обороны пока не комментируют уничтожение еще одного вертолета армии РФ.

Что предшествовало

Вчера Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили экипаж при попытке эвакуироваться.

Российский вертолет сбили оптоволоконным FPV-дроном пилоты экипажа «Балтика» 1-го батальона «Хищники высот» 59-й бригады Сил беспилотных систем в районе населенного пункта Надеевка Донецкой области.

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