Пилоты украинского батальона Signum сбили 20 российских БПЛА «Молния» 1 22.03.2026, 5:16

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Видео.

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили БПЛА противника в зоне своей ответственности.

Во время боевых вылетов было сбито 20 вражеских дронов типа «Молния».

Также бойцы добавляют, что БПЛА такого типа действуют в глубине: заходят за линию боевого столкновения и наносят удары по логистике, тыловым позициям и скоплениям техники.

Боевая часть таких дронов - 3-5 кг.

Украинские защитники не дают врагу возможности разведывать позиции Сил обороны и уничтожают вражеские цели в воздухе.

Кадры поражения вражеских воздушных целей опубликованы в соцсетях.

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