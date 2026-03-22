Пилоты украинского батальона Signum сбили 20 российских БПЛА «Молния»1
- 22.03.2026, 5:16
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Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили БПЛА противника в зоне своей ответственности.
Во время боевых вылетов было сбито 20 вражеских дронов типа «Молния».
Также бойцы добавляют, что БПЛА такого типа действуют в глубине: заходят за линию боевого столкновения и наносят удары по логистике, тыловым позициям и скоплениям техники.
Боевая часть таких дронов - 3-5 кг.
Украинские защитники не дают врагу возможности разведывать позиции Сил обороны и уничтожают вражеские цели в воздухе.
Кадры поражения вражеских воздушных целей опубликованы в соцсетях.