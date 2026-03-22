В Польше пассажирский экспресс «Зубр» сбил трех зубров

В Польше пассажирский экспресс «Зубр» сбил трех зубров3
- 22.03.2026, 13:14
- 4,200
Инцидент произошел в районе города Хайнувка, недалеко от границы с Беларусью.
В Польше пассажирский поезд сбил насмерть трех зубров, вышедших на пути. Железнодорожная ветка в связи с этим временно заблокирована.
Об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел с пассажирским экспрессом «Зубр» сообщением Белосток-Варшава, недалеко от границы с Беларусью, в районе города Хайнувка, утром 22 марта.
«Пассажирский поезд наехал на трех зубров, все три зубра погибли. Никто из людей не пострадал», – сообщил представитель пожарно-спасательной службы города Хайнувка.
Эта местность отличается густыми лесами, рядом расположен заповедник «Беловежская пуща».
В связи с инцидентом железнодорожная ветка временно заблокирована, возобновление движения ожидается в ближайшие часы.
На участке Хайнувка-Черемха оператор POLREGIO запустил альтернативный транспорт.