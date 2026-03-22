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В Польше пассажирский экспресс «Зубр» сбил трех зубров

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  • 22.03.2026, 13:14
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В Польше пассажирский экспресс «Зубр» сбил трех зубров

Инцидент произошел в районе города Хайнувка, недалеко от границы с Беларусью.

В Польше пассажирский поезд сбил насмерть трех зубров, вышедших на пути. Железнодорожная ветка в связи с этим временно заблокирована.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел с пассажирским экспрессом «Зубр» сообщением Белосток-Варшава, недалеко от границы с Беларусью, в районе города Хайнувка, утром 22 марта.

«Пассажирский поезд наехал на трех зубров, все три зубра погибли. Никто из людей не пострадал», – сообщил представитель пожарно-спасательной службы города Хайнувка.

Эта местность отличается густыми лесами, рядом расположен заповедник «Беловежская пуща».

В связи с инцидентом железнодорожная ветка временно заблокирована, возобновление движения ожидается в ближайшие часы.

На участке Хайнувка-Черемха оператор POLREGIO запустил альтернативный транспорт.

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