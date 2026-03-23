Нефть дорожает на фоне ультиматума США Ирану 6 23.03.2026, 2:21

4,478

Аналитики предупреждают о резком росте цен уже в ближайшие дни.

В пятницу фьючерсы на Brent закрылись на уровне 112 долларов за баррель — это максимум почти за четыре года. И в понедельник цены на нефть, как предупреждают аналитики, скорее всего, продолжат расти, пишет Reuters.

Причина — эскалация иранского конфликта. Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье пригрозил атаковать электростанции Ирана, если в течение 48 часов тот не разблокирует Ормузский пролив — важнейший канал для транзита нефти на планете. Тегеран же заявил о готовности в ответ ударить по американской инфраструктуре в странах Персидского залива.

По словам аналитика IG Group (британский провайдер биржевой онлайн-торговли) Тони Сайкамора, эти угрозы подложили под нефтяные рынки «48-часовую бомбу замедленного действия»: если ультиматум не будет снят, нефть резко подорожает уже в начале торговой недели.

«Это, безусловно, означает дальнейшую эскалацию, а значит, и повышение цен на нефть. Но некоторые ошибочно полагают, что Иран может уступить», — говорит Амрита Сен, основательница аналитической компании Energy Aspects.

За прошлую неделю индекс Brent прибавил около 8,8%. Тем временем, как заявил в пятницу глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью Financial Times, восстановление поставок нефти из района Персидского залива может занять до шести месяцев.

Все это уже привело к сильному росту цен на топливо во многих странах, в том числе в Евросоюзе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com