В Риме прогремел мощный взрыв 12 23.03.2026, 5:54

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Ударная волна уничтожила здание и повредила соседние постройки.

В районе Пьяна-дель-Соле на окраине Рима произошел мощный взрыв, в результате которого обрушился жилой дом. Двое пенсионеров получили тяжелые травмы, а около 70 человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома, сообщает издание Messaggero.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал взрыв баллона со сжиженным газом. Ударная волна была такой силы, что один дом оказался разрушен до основания, а у двух соседних домов выбило стены. Разлетевшиеся на десятки метров обломки повредили припаркованные автомобили.

Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов двух человек — пожилых мужа и жену. Пострадавших передали медикам и экстренно госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое. После детального обследования территории спасатели подтвердили, что других людей под обломками нет.

Место происшествия посетил мэр Рима Роберто Гуальтьери. Он назвал силу взрыва «впечатляющей» и отметил, что разрушенные дома были относительно новыми — их построили семь лет назад с соблюдением всех архитектурных норм.

В целях безопасности зону происшествия оцепили, около 70 жителей соседних домов были эвакуированы прямо на улицу. Сейчас городские власти оценивают ущерб и решают вопрос о предоставлении временного жилья тем, кто пока не может вернуться в свои квартиры.

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