США ускоряют развертывание войск на Ближнем Востоке 23.03.2026, 10:16

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Готовится штурм острова Харг.

Американские чиновники предупредили Израиль и других союзников, что у США может не остаться иного выбора, кроме как начать наземную операцию по захвату иранского острова Харг. Об этом 22 марта сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Остров Харг играет ключевую роль в мировой нефтяной торговле — через него проходит около 90% экспорта иранской сырой нефти.

По данным СМИ, последние дни в администрации США велись обсуждения целесообразности оккупации Харга, чтобы заставить Иран прекратить блокировку судоходства через Ормузский пролив.

Собеседники издания отметили, что американские военные уже ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и кораблей ВМС США на Ближнем Востоке.

В составе сил — группа боевой готовности USS Boxer, включающая десантный корабль USS Boxer, который используют как лёгкий авианосец, а также транспортные десантные суда USS Portland и USS Comstock. На этих трёх кораблях находятся около 4,5 тыс. морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал, пишет The Jerusalem Post.

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