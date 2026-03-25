В российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар 12 25.03.2026, 8:18

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Зарево видно издалека.

В порту Усть-Луга в Ленинградской области страны-агрессора России ночью 25 марта вновь произошел пожар. Порт вспыхнул после атаки украинских БПЛА и ряда взрывов в регионе, сообщает OBOZ.UA.

Успешную атаку украинских дронов на порт Усть-Луги подтвердили местные власти. По словам губернатора Александа Дрозденко, всего над областью якобы было уничтожено 33 беспилотника.

Россиянин также сообщил о пожаре в порту и добавил, что якобы пострадавших нет.

В свою очередь OSINT-сообщество Exilenova+ нашло фото и видео с места происшествия. Согласно комментариям обычных россиян, взрывы в Ленинградской области продолжаются до сих пор.

По данным Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, под ударом мог оказаться завод «Новатэк-Усть-Луга», по которому уже прилетало ранее.

«БпЛА атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Согласно геоинт-анализу, предварительно, в очередной раз поражен завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», – указано в сообщении.

В Telegram-канале Supernova+ было опубликовано видео, зафиксировавшее, как утверждается, момент детонации одного из резервуаров «Новатэк».

Supernova+ утверждает, что вспыхнул не один резервуар. На территории порта, по словам местных, бушует масштабный пожар.

Завод «Новатэк», расположенный на территории порта, занимается переработкой стабильного газового конденсата – побочного продукта добычи природного газа и нефти. Также он осуществляет отгрузку нефтепродуктов на экспорт.

Значение порта Усть-Луга

Усть-Луга – крупнейший строящийся порт на Балтийском море и второй по величине в России после Новороссийска.

После полуночи глава региона заявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона и предупредил о «возможном снижении скорости» интернета.

В главном аэропорту области Пулково этой ночью были «ограничены» полеты (если верить «росавиации», всего «ограничения» ввели в шести аэропортах), на вылет было задержано более 10 рейсов.

Что предшествовало

В Ленинградской области уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе в указанном порту Приморска. Возгорание возникло еще в ночь на 23 марта, и с тех пор объект не могут полностью потушить. Густой дым настолько масштабный, что его фиксируют даже спутники, несмотря на плотную облачность.

Дрозденко тогда рассказывал, что к тушению привлекли более 50 единиц техники. Но даже с таким количеством ресурсов пожар не удалось прекратить.

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