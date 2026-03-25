Украинские дроны поразили российский ледокол в Выборге

Украинские дроны поразили российский ледокол в Выборге9
- 25.03.2026, 12:18
- 9,866
Судно повреждено.
Ночью 25 марта дроны атаковали судостроительный завод в городе Выборг Ленинградской области России. Поврежден патрульный ледокол.
Об этом сообщает в Telegram советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и российские Telegram-каналы.
В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550.
Также местные жители заявляют о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно.
Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горит здание.