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Украинские дроны поразили российский ледокол в Выборге

9
  • 25.03.2026, 12:18
  • 9,866
Украинские дроны поразили российский ледокол в Выборге

Судно повреждено.

Ночью 25 марта дроны атаковали судостроительный завод в городе Выборг Ленинградской области России. Поврежден патрульный ледокол.

Об этом сообщает в Telegram советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и российские Telegram-каналы.

В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550.

Также местные жители заявляют о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно.

Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горит здание.

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