Украина поразила уникальный боевой ледокол «Пурга» российской ФСБ 6 25.03.2026, 14:03

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Судно могло выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля.

В ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Выборге Ленинградской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов», - говорится в заявлении.

Согласно предварительной информации, под ударом был патрульный ледокол «Пурга» проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

Подобные суда способны выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля.

«Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины», - отметили в Генштабе ВСУ.

Во время ночной атаки местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

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