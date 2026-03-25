Порт Усть-Луга в огне: появились кадры масштабного пожара после атаки ВСУ 27 25.03.2026, 20:28

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Зарево поражает.

В результате атаки украинских воинов на нефтяной терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области на объекте вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы «КіберБорошно» и Dnipro Osint.

OSINT-аналитики обнародовали видео, на котором можно заметить, что над российским портом Усть-Луга поднимается густой черный дым. Также на кадрах заметен сильный пожар.

При этом канал Dnipro Osint показал фото пожара непосредственно из порта. Масштаб пожаров очень крупный.

OSINT-специалисты считают, что это была одна из самых результативных атак на портовую инфраструктуру России с начала войны.

Стоит заметить, что порт Усть-Луга – это один из ключевых морских транспортных узлов России на Балтийском море. Он расположен в Лужской губе Финского залива и начал работу в 2001 году.

За относительно короткое время порт вырос в крупнейший на Балтике и один из крупнейших в России по грузообороту. Его развитие сопровождалось созданием масштабной инфраструктуры: железнодорожных подходов, терминалов и логистических комплексов.

Главная роль порта – экспорт сырьевых ресурсов. Через Усть-Лугу проходят нефть, нефтепродукты, уголь, газ и другие грузы, для которых построены специализированные терминалы.

После введения международных санкций значение Усть-Луги еще больше возросло. Порт стал одним из основных каналов для экспорта российских энергоресурсов в обход ограничений и переориентации торговли на страны Азии, такие как Китай и Индия.

Сегодня, 25 марта, ночью, воины Центра спецопераций «Альфа» вместе с Силами беспилотных систем, Силами спецопераций, Главным управлением разведки и Госпогранслужбой ударили по порту Усть-Луга беспилотниками.

Беспилотники пролетели около 900 километров. Они атаковали нефтеналивные стендеры и резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

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