Кадыров показал 18-летнего сына в погонах майора 26.03.2026, 14:19

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Адам Кадыров

В России для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги.

Диктатор Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первое видео с сыном Адамом после сообщений о ДТП с участием Кадырова-младшего и его госпитализации. На кадрах 18-летний юноша зачитывает доклад о работе республиканского совета безопасности, которым он руководит с апреля прошлого года.

На Адаме Кадырове — форма с погонами, на которых видны, предположительно, майорские звезды. Как правило, в России для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги на офицерских должностях.

В середине января СМИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием кортежа в Грозном. По данным «Новой газеты Европа», наиболее серьезно пострадал головной автомобиль, в котором находились Адам Кадыров и еще трое человек. Машиной управлял начальник его охраны Ати Ирасханов.

Всех пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу скорой помощи, после чего их перевезли в Москву спецбортом МЧС.

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