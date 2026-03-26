Кадыров показал 18-летнего сына в погонах майора
- 26.03.2026, 14:19
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В России для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги.
Диктатор Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первое видео с сыном Адамом после сообщений о ДТП с участием Кадырова-младшего и его госпитализации. На кадрах 18-летний юноша зачитывает доклад о работе республиканского совета безопасности, которым он руководит с апреля прошлого года.
На Адаме Кадырове — форма с погонами, на которых видны, предположительно, майорские звезды. Как правило, в России для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги на офицерских должностях.
В середине января СМИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием кортежа в Грозном. По данным «Новой газеты Европа», наиболее серьезно пострадал головной автомобиль, в котором находились Адам Кадыров и еще трое человек. Машиной управлял начальник его охраны Ати Ирасханов.
Всех пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу скорой помощи, после чего их перевезли в Москву спецбортом МЧС.