ВСУ сорвали попытку Кремля заработать на дорогой нефти 12 26.03.2026, 18:22

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Украинский офицер рассказал о результатах серии дерзких атак.

Украина нанесла серию ударов дронами по ключевым портам и объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ на Балтике. Под ударом оказались Усть-Луга, Приморск и другие узлы, через которые идет значительная часть экспорта российской нефти.

Что уже сейчас можно сказать о результатах ударов дронами ВСУ по российским портам и инфраструктуре?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному эксперту, майору запаса Национальной гвардии Украины Алексею Гетьману:

— Война с Ираном и перекрытие Ормузского пролива существенно повысили цены на нефть. И Россия хотела этим воспользоваться, нарастив продажи нефти. Целью последних атак ВСУ как раз и было лишить РФ возможности дополнительного заработка.

Удары ВСУ достигли цели. Теперь повышение цены на нефть не только не принесет России дополнительную прибыль, а, скорее всего, приведет к определенным потерям. Точно назвать цифры тяжело, но они потеряли до 40% своих возможностей транспортировки через Балтийские, Черноморские и Азовские порты.

Это в среднем выровняет цену на нефть для России. То есть цена-то выросла, другие возможности продавать у них остались, они получат прибыль, но вся она уйдет на компенсацию тех потерь, которые они понесли после ударов по Черноморским, Балтийским и Азовским портам.

— Насколько это серьезный удар по экономике России?

— Это приведет к тому, что выросшие цены на нефть не дадут России дополнительной прибыли, которую она могла конвертировать в вооружение и в обеспечение своей армии. Когда цена вернется к тем показателям, которые были до начала войны в Иране, убытки будут, соответственно, пропорциональны.

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