Названы самые надежные автомобили всех времен

Названы самые надежные автомобили всех времен8
- 26.03.2026, 15:27
- 9,858
Эти пять моделей невозможно «убить».
Эксперты составили список из пяти автомобилей, которые считаются одними из самых надежных в истории. В рейтинг вошли модели, доказавшие свою выносливость десятилетиями эксплуатации в самых сложных условиях, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Лидером по репутации стал пикап Toyota Hilux (1983–1997), известный своей простотой и прочной рамной конструкцией. Эти машины успешно эксплуатировались в экстремальных климатах — от арктических холодов до пустынь.
В список также вошел Ford Crown Victoria (1992–2011) — легендарный «рабочий» автомобиль американской полиции и такси. Его прочная конструкция и надежный V8-двигатель сделали модель символом долговечности.
Среди классики выделяется Mercedes-Benz W123 (1976–1985), особенно дизельные версии. Автомобиль славится высоким качеством сборки и способен служить десятилетиями при должном уходе.
Еще одна модель — Honda Civic шестого поколения (1996–2000), которую эксперты называют вершиной инженерной точности Honda. Простота конструкции и доступность запчастей обеспечили ей долгий срок службы.
Замыкает список Lexus LS400 (1989–2000) — флагман Toyota, созданный с огромными инвестициями и ставший эталоном надежности среди премиальных автомобилей.