Дрон ВСУ в щепки разнес багги с солдатами РФ

Дрон ВСУ в щепки разнес багги с солдатами РФ18
- 27.03.2026, 11:10
- 5,848
Меткое попадание глазами оккупантов.
В сети появилась видеозапись успешного боевого применения украинских ударных дронов авиационного типа Hornet. На кадрах запечатлена ликвидация экипажа вражеского багги, который пытался маневрировать на высокой скорости. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».
Несмотря на сложность цели — малогабаритное транспортное средство — украинский оператор продемонстрировал настоящее мастерство, добившись прямого «снайперского» попадания.
Особое внимание привлекает поведение оккупантов после взрыва. Хотя захватчики выглядели внешне хорошо экипированными, выяснилось, что средства первой медицинской помощи у них не самые лучшие.