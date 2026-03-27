Дрон ВСУ в щепки разнес багги с солдатами РФ 18 27.03.2026, 11:10

Меткое попадание глазами оккупантов.

В сети появилась видеозапись успешного боевого применения украинских ударных дронов авиационного типа Hornet. На кадрах запечатлена ликвидация экипажа вражеского багги, который пытался маневрировать на высокой скорости. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Несмотря на сложность цели — малогабаритное транспортное средство — украинский оператор продемонстрировал настоящее мастерство, добившись прямого «снайперского» попадания.

Особое внимание привлекает поведение оккупантов после взрыва. Хотя захватчики выглядели внешне хорошо экипированными, выяснилось, что средства первой медицинской помощи у них не самые лучшие.

