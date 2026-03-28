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Появилось видео запуска украинских ракет «Фламинго» по военному заводу в Чапаевске

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  • 28.03.2026, 11:56
  • 6,312
Появилось видео запуска украинских ракет «Фламинго» по военному заводу в Чапаевске

Запущены были как минимум три ракеты.

В Сети разместили видео, в котором, как утверждается, показаны пуски украинских ракет «Фламинго» по стратегическим объектам в России 28 марта. Эти дальнобойные ракеты атаковали военный завод «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ, пишет Диалог.UA.

В очень коротком видео показаны пуски трех ракет с одного ракурса. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Ранее в социальных сетях показали видео и фотографии ударов по заводу «Промсинтез» в Чапаевске, из которых можно сделать вывод, что ВСУ применили украинские дальнобойные ракеты «Фламинго», способные с боевой нагрузкой в 1000 кг пролететь до 3000 км. Эти ракеты ВСУ используют с 2025 года для уничтожения российских стратегических объектов.

Завод «Промсинтез» в Чапаевске относится к российскому военно-промышленному комплексу, поэтому он является законной целью для ВСУ. Это предприятие делает взрывчатку для армии РФ.

В ночь на 28 февраля ВСУ нанесли воздушные удары по военным и стратегическим объектам в разных регионах России, а не только в Самарской области. Например, украинские БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, снабжающий топливом и горюче-смазочными материалами армию РФ.

В сводке Минобороны РФ утверждается, что сегодня ночью российская ПВО над территорией России якобы сбила 155 украинских БпЛА самолетного типа.

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