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Ракета «Фламинго» поразила российский завод по производству взрывчатки в Чапаевске

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  • 28.03.2026, 9:31
  • 26,518
Ракета «Фламинго» поразила российский завод по производству взрывчатки в Чапаевске

Над городом виден столб дыма.

В ночь на 28 марта в Самарской области РФ прогремели взрывы. Под ударом мог оказаться завод по производству взрывчатки «Промсинтез» в городе Чапаевск: местные говорят о пожаре, пишет OBOZ.UA.

Особенностью этой атаки является то, что по заводу, по предварительным данным, прилетели не старые-добрые дроны, а украинские «Фламинго». Об атаке и ее последствиях рассказали в Telegram-каналах Exilenova+ и КиберБорошно.

Что известно

Этой ночью «эстафету» «хлопка» принимала Самарская область РФ, в частности город Чапаевск и расположенный там завод по производству взрывчатки. В регионе объявляли «ракетную угрозу».

«Чапаевск, Самарская область. Местные сообщают, что город под ракетным ударом, и прилеты по заводу», – пишет Exilenova+.

После взрывов над городом виден столб дыма.

В то же время некоторые снятые россиянами кадры позволили предположить, что важный для армии государства-агрессора завод мог быть поражен украинской ракетой «Фламинго».

«Было опубликовано изображение ракеты, атаковавшей предприятие. Ею оказалась ракета FP-5 «Фламинго». Также было геолоцировано видео попадания и взрыва в производственной зоне, где происходит синтез взрывчатых веществ. Из-за мощной ударной волны были выбиты окна и стекла. Предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет: 52.942417, 49.694440», – пишет «КиберБорошно».

Атакован завод «Промсинтез» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ (промышленных и военных), а также сорбентов.

Он уже не раз был атакован, в частности в марте и апреле прошлого года. После ударов 5 апреля 2025 года завод вынужденно останавливал работу.

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