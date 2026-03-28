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В Иране снизили мобилизационный возраст до 12 лет

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  • 28.03.2026, 19:44
  • 4,952
В Иране снизили мобилизационный возраст до 12 лет

Режим привлекает подростков к вооруженным дежурствам на блокпостах.

Иранский режим расширяет мобилизационные меры в условиях продолжающейся войны, привлекая к выполнению задач безопасности подростков. По имеющимся данным, в Тегеране к службе на контрольно-пропускных пунктах допускаются дети от 12 лет.

Речь идет о кампании «За Иран», в рамках которой власти регистрируют добровольцев для помощи силовым структурам, включая Корпус стражей исламской революции и ополчение «Басидж». Минимальный возраст участников был снижен до 12 лет, что официально объясняется высоким интересом подростков к участию в обеспечении безопасности.

В обязанности таких «добровольцев» входит патрулирование улиц, сбор информации, участие в проверках на блокпостах, а также сопровождение колонн в ночное время. При этом очевидцы сообщают, что в некоторых районах столицы подростки дежурят в гражданской одежде и вооружены автоматическим оружием.

Жители Тегерана рассказывают, что после начала войны в городе появилось большое количество блокпостов, где наряду с военными находятся молодые люди без специальной подготовки. По их словам, подростки участвуют в остановке транспорта, проверках автомобилей и иногда применяют оружие, включая предупредительные выстрелы в воздух.

Также сообщается о ночных акциях сторонников режима, которые используют автомобили с громкоговорителями, развешивают флаги и проводят шумные колонны по улицам, сопровождая это лозунгами.

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