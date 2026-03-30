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Skoda представит крупнейший электрический внедорожник

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  • 30.03.2026, 15:54
  • 3,982
Skoda представит крупнейший электрический внедорожник
Фото: Skoda

Модель Peaq станет новым флагманом марки.

Skoda готовится вывести на рынок свой самый крупный автомобиль — электрический внедорожник Peaq, который станет флагманом линейки после Enyaq, Elroq и будущего Epiq. Peaq предложат в пятиместной и семиместной конфигурациях с просторным багажником: 1 010 литров без третьего ряда и 299 литров с ним, плюс 37 литров в «фронт-транке», пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль построен на платформе для электромобилей, что позволило увеличить длину до 4 874 мм и колесную базу до 2 965 мм. Базовая версия оснащена 19-дюймовыми колесами, доступны варианты до 21 дюйма. Peaq предложат с батареями 63 кВт·ч (запас хода 460 км) и 91 кВт·ч (600 км), быстрая зарядка до 80% занимает около 28 минут. Мощность варьируется от 201 до 295 л. с., разгон до 100 км/ч — от 6,7 секунд.

Фото: Skoda
Фото: Skoda

Peaq вводит несколько новшеств для Skoda: дворники с встроенным омывателем, панорамная крыша с Dynamic Shade Control и впервые запирающиеся на уровень двери ручки. В салоне — вертикальный 13,6-дюймовый сенсорный экран, 10-дюймовый цифровой дисплей водителя, массажные и вентилируемые кресла, аудиосистема Sonos и приложение для релаксации.

Среди «умных» решений — беспроводная зарядка, электроштора багажника, USB-порты для третьего ряда, складной столик и QR-коды с инструкциями по использованию.

Peaq станет конкурентом Peugeot E-5008, Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9 на европейском рынке электромобилей, где доля чисто электрических машин в начале 2026 года достигла 19,6%.

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