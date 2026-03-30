ВСУ уже освободили 480 кв. км на Александровском направлении 2 30.03.2026, 22:54

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Планы РФ сорваны.

Украинские военные перехватили инициативу на Александровском направлении, где вследствие наступательной операции уже освободили 480 квадратных километров территории.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сказал в интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что с 1 марта 2026 года россияне планировали начать широкомасштабное наступление фактически на всех 13 основных направлениях, а перед этим враг был вынужден изменить планы, перебросить часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направления на Александровское.

«Успех как раз заключается в освобождении территории. На сегодняшний день это –– 480 кв. км. Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 кв. км территории», – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что планы российского командования на 2025 год удалось сорвать, поэтому оккупанты не смогли их выполнить.

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