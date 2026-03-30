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ВСУ уже освободили 480 кв. км на Александровском направлении

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  • 30.03.2026, 22:54
  • 5,276
ВСУ уже освободили 480 кв. км на Александровском направлении

Планы РФ сорваны.

Украинские военные перехватили инициативу на Александровском направлении, где вследствие наступательной операции уже освободили 480 квадратных километров территории.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сказал в интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что с 1 марта 2026 года россияне планировали начать широкомасштабное наступление фактически на всех 13 основных направлениях, а перед этим враг был вынужден изменить планы, перебросить часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направления на Александровское.

«Успех как раз заключается в освобождении территории. На сегодняшний день это –– 480 кв. км. Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 кв. км территории», – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что планы российского командования на 2025 год удалось сорвать, поэтому оккупанты не смогли их выполнить.

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