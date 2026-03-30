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ВСУ прорвали оборону РФ и освободили девять населенных пунктов

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  • 30.03.2026, 16:42
  • 25,272
ВСУ прорвали оборону РФ и освободили девять населенных пунктов

Успех достигнут на Александровском направлении.

Украинские военные выбили российские войска из укрепленной линии обороны и освободили ряд населенных пунктов на Александровском направлении.

Об этом в эфире «Суспільне Новини» рассказал командир роты беспилотных систем 95-й Полесской бригады ДШВ Артем Кляп.

По его словам, вытеснить противника с занимаемых позиций было крайне сложно, поскольку российские войска заранее обустроили мощную линию обороны с разветвленной системой траншей, блиндажей и укрытий.

Несмотря на это, оборонительные укрепления в конце концов удалось прорвать. Успех операции по освобождению территории стал возможен благодаря ряду взаимосвязанных факторов.

«Применение наших подразделений БПЛА и стремительное продвижение наших штурмовых групп. Враг был дезориентирован, не успевал подтянуть резервы. Первые несколько дней. Но сейчас он уже успел подтянуть резервы. Преимущественно резервы перемещаются небольшими группами, на мототехнике, но мы успеваем их выявлять и уничтожать. Сейчас большой проблемы в этом нет», — рассказал военный.

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